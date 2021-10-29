Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Оперативники Харьковщины разоблачили группу злоумышленников, специализировавшихся на воровстве из магазинов.В течение сентября-октября 2021 года мужчины проникали в магазины через отжатую пластиковую дверь, где похищали имущество и средства.Они подозреваются в совершении ряда имущественных преступлений, совершенных на территории Шевченковского, Немышлянского, Холодногорского районов Харькова и Чугуевского района Харьковской области.Организатором криминального трио оказался ранее судимый за кражи 18-летний харьковчанин. Его подельниками стали жители Харькова 26 и 17 лет.В ходе следственных действий полицейские изъяли у подозреваемых вещественные доказательства их преступной деятельности: похищенный мобильный телефон, одежда, телефоны и сим-карты, которые использовались при совершении преступлений », сказано в комментарии к выложенным фото.