Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.«Оперативники Харьковщины разоблачили группу злоумышленников, специализировавшихся на воровстве из магазинов.
В течение сентября-октября 2021 года мужчины проникали в магазины через отжатую пластиковую дверь, где похищали имущество и средства.
Они подозреваются в совершении ряда имущественных преступлений, совершенных на территории Шевченковского, Немышлянского, Холодногорского районов Харькова и Чугуевского района Харьковской области.
Организатором криминального трио оказался ранее судимый за кражи 18-летний харьковчанин. Его подельниками стали жители Харькова 26 и 17 лет.
В ходе следственных действий полицейские изъяли у подозреваемых вещественные доказательства их преступной деятельности: похищенный мобильный телефон, одежда, телефоны и сим-карты, которые использовались при совершении преступлений», сказано в комментарии к выложенным фото.