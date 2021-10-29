В Харькове прошел Парад дирижеров, посвященный памяти маэстро, народного артиста Украины, профессора Национальной музыкальной академии Украины имени П.И. Чайковского Вадима Гнедаша. На большой сцене «Схід Opera» выступили его ученики – известнейшие дирижеры Украины.

Народного артиста УССР Вадима Гнедаша называли эпохой в отечественной музыке. Почти 30 лет он оркестр Гостелерадио УССР, сделал около тысячи фондовых записей произведений зарубежных классиков и практически всей украинской симфонической музыки ХХ века. Много лет преподавал на кафедре оперно-симфонического дирижирования музыкальной академии имени П. И. Чайковского, воспитал целую плеяду талантливых музыкантов. В этом году выдающемуся дирижеру исполнилось бы 90 лет. В память о своем учителе благодарные ученики подготовили грандиозное действо.– Парад дирижеров организовал ученик Вадима Гнедаша главный дирижер «Схід Opera», заслуженный деятель искусств Украины Дмитрий Морозов, – рассказывает специалист по связям со СМИ и общественностью ХНАТОБ Лариса Абаньшина. – Несмотря на плотный график, много работающие и гастролирующие музыканты нашли возможность приехать в Харьков и почтить память учителя. Каждый из участников парада представил свою программу. Дирижеры выступили с оркестром, хором и солистами нашего театра, часть участников приехала со своими солистами.Концерт получился грандиозным, в нем выступили девять украинских дирижеров. Среди звездных участников парада дирижеров – две женщины: народная артистка Украины, дирижер Национальной оперы Украины им. Т.Г. Шевченко Алла Кульбаба и основательница единственного женского оркестра в Украине Александра Коробка.Также в концерте участвовали музыканты «Схід Opera»: главный дирижер театра Дмитрий Морозов и лауреат премии всеукраинского конкурса камерных оркестров «Премьер-оркестр» Павел Багинский. Гостями звездного парада стали главный дирижер Киевского национального академического театра оперетты, профессор Киевского национального университета культуры и искусств, заслуженный деятель искусств Украины Сергей Дидок; главный дирижер Академического симфонического оркестра Запорожской филармонии, основатель международного музыкального фестиваля детского и юношеского творчества «Аккорды Хортицы», народный артист Украины Вячеслав Редя; композитор, главный дирижер Полтавского академического симфонического оркестра, народный артист Украины Виталий Скакун.– Парад дирижеров получился очень ярким, насыщенным, эмоциональным, – говорит Лариса Абаньшина. – Настоящий музыкальный фейерверк. Публика была в восторге. Каждого участника зрители принимали и провожали аплодисментами.