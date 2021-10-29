После выборов Харьков, скорее всего, все же окажется в красной зоне, и тогда самым востребованным документом станет ковид-сертификат, который можно сгенерировать в системе «Дія». Эту услугу запустили больше месяца назад, но харьковчане по-прежнему испытывают затруднения с получением электронного документа о прививках. Как устранить проблемы?

«Нет данных» или «ошибка генерации»

«Сертификат о вакцинации недоступен»



«Номер партии вакцины ложный» или «Заявление не подписано»