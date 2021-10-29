После выборов Харьков, скорее всего, все же окажется в красной зоне, и тогда самым востребованным документом станет ковид-сертификат, который можно сгенерировать в системе «Дія». Эту услугу запустили больше месяца назад, но харьковчане по-прежнему испытывают затруднения с получением электронного документа о прививках. Как устранить проблемы?Соцсети по-прежнему пестрят нареканиями на трудности с генерацией ковид-документа в приложении «Дія».
– Устала вертеть головой, – жалуется Татьяна. – Друзья, подскажите что делать.
Подсказок – масса: «сними очки», «постарайся держать телефон так, чтобы камера была выше головы», «прекрати строить глазки»... И эта проблема – не единственная. В ответ на запрос на создание документа на экране вы можете увидеть: «нет данных о вас», «номер партии вакцины ложный» или «сертификат о вакцинации не доступен»...
– Министерство охраны здоровья продолжает фиксировать случаи, когда некоторым пользователям не удается сгенерировать сертификат о вакцинации в «Дії», – признают в Минздраве.
В связи с этим в ведомстве подготовили алгоритм действий, которые помогут устранить проблемы.
«Нет данных» или «ошибка генерации»
Если после запроса через мобильное приложение «Дія» на создание документа вы получили статус «Нет данных о вас», попробуйте повторить запрос через портал «Дія», используя свою электронную подпись для входа.
В случае, если и на портале указано, что «Нет данных о вас», обратитесь к своему семейному врачу или к врачу, который делал прививки, с просьбой проверить ваши персональные данные, в том числе:
– ФИО на украинском и английском, как в паспортных документах;
– РНУКНП, то есть регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ранее он назывался индивидуальный налоговый номер);
– УНЗР — это уникальный номер записи, вносимый о каждом гражданине Украины в единый демографический реестр и помогающий сделать цифровую идентификацию человека;
– дату рождения, как в паспорте/свидетельстве о рождении;
– актуальный номер телефона, на котором возможно принимать и отсылать СМС.
– если у вас есть ребенок в возрасте до 18 лет, убедитесь, что в его карточку пациента внесены его РНУКНП и УНЗР, а не ваши.
Также попросите врача проверить, нет ли дублей вашего профиля в системе или совпадений с профилем другого человека.
Если после запроса на ковид-сертификат вы получили статус «Ошибка генерации сертификата» – вам, опять-таки, к семейному врачу или к врачу, который делал прививки, с запросом на проверку ваших персональных данных, которые описаны выше.
«Сертификат о вакцинации недоступен»
Получили статус «Сертификат о вакцинации недоступен» с текстом «Вы сможете добавить его только после второй прививки. Если вы ее сделали, обратитесь в пункт вакцинации, чтобы ваши данные внесли». В этом случае следует обновить мобильное приложение, после этого запросить генерацию ковид-сертификата повторно или сделать это через сайт «Дія», войдя в систему с помощью электронной подписи.
Если после запроса на ковид-сертификат вы видите «Сертификат о вакцинации недоступен» с текстом «Вы прививались не в Украине или данные о вакцинации внесены не тем врачом, который делал прививку», то пока эта проблема не решена.
– Если вы прививались против Covid-19 за пределами Украины, сформировать сертификат, который учел бы проделанную вами вакцинацию, невозможно. Минздрав работает над такой возможностью в будущем, – сообщили в МОЗ.
«Номер партии вакцины ложный» или «Заявление не подписано»
Если вы получили статус «К сожалению, заявление не подписано», вам нужно восстановить «Дія.Підпис». Для этого надо войти в мобильное приложение или воспользоваться порталом «Дія», используя электронную подпись для входа.
Видите на экране «Номер партии вакцины ложный», обратитесь к врачу, который делал прививку и вносил медицинскую запись о вакцинации в электронную систему здравоохранения, с запросом — обозначить внесенное как ошибочное и добавить данные повторно, без ошибки. Без такого действия вы сможете получить международное свидетельство о вакцинации и не получите ковид-сертификат.
Если вы получили статус «К сожалению, произошла ошибка», следует обратиться в службу технической поддержки портала и приложения «Дія».
– Если у вас возникла проблема, не описанная выше, обращайтесь в контакт-центр МЗ по телефону горячей линии 0800-602-019 (или по форме issue.covid19.gov.ua). Это можно сделать и через чат-бот «Дії» — вход на портале государственных услуг через мобильное приложение «Дія», – предлагают в ведомстве.