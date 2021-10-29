В Харькове – 815 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 29 октября в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 1 029 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 203 026 случаев заболевания COVID-19, 31 389 человек находятся под медицинским наблюдением, 166 976 пациентов выздоровели, 4 661 - умер.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 29 октября в Украине зафиксировано 26 870 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 2 878 674 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 66 852 человека умерли, 2 421 495 - выздоровели.