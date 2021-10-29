Один из мужчин, заболевших ботулизмом после употребления консервированных грибов, скончался в больнице.

Об этом на брифинге сообщила заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, пишет "Суспільне".По ее словам, умер 75-летний пенсионер. Его 46-летний сын до сих пор находится в реанимации, его состояние стабильное.Напомним, в Харькове 22 октября зарегистрировали сразу два случая ботулизма. Выяснилось, что пострадали отец и сын. Мужчины ели консервированные грибы домашнего приготовления. Установлено, что банка с грибами была вздутой. Грибы перед употреблением подвергли термической обработке, но это не помогло.На четвертые сутки у отца, а на пятые - у сына - появились симптомы отравления: тошнота, рвота, общая слабость, нарушение зрения, после чего мужчин госпитализировали.