Несколько раз в год определенной категории пенсионеров проводится перерасчет выплат. Это происходит в связи с достижением определенного возраста, ростом прожиточного минимума, индексацией средней заработной платы. Кому положено повышение в этом году и кто из пенсионеров «разбогатеет» в следующем, разбирался «Вечерний Харьков».

В зависимости от возраста

С ростом прожиточного минимума

В связи с индексацией пенсий

Работающим пенсионерам

Чернобыльцам и военным

Кому повезет в следующем году?

Для справки

Прослышав об очередном повышении пенсий, пожилые люди с нетерпением ждут почтальона, предвкушая добавки к выплатам. Однако многие испытывают разочарование – пенсия не изменилась ни на копейку. Кто же и когда попадает в категорию счастливчиков, которые могут рассчитывать на перерасчет пенсии, объяснила заместитель начальника ГУ Пенсионного фонда Украины в Харьковской области Татьяна Пипченко.Итак, на повышение выплат могут рассчитывать пенсионеры, достигшие определенного возраста.– У граждан, которые достигают 65 лет и имеют стаж работы 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины), каждый раз при повышении минимальной заработной планы повышается минимальный уровень выплат. То есть если с 1 января минимальная заработная плата была 6000 гривен, то 40% от нее у них была минимальная пенсия, то есть 2400 гривен. С 1 декабря минимальная заработная плата будет установлена на уровне 6500 гривен, поэтому минимальная пенсия для этой категории составит составит 2425 гривен, – рассказывает Татьяна Пипченко. – Пенсия для этой категории граждан, которая имеет определенный стаж работы и достигает определенного возраста, определяется не на уровне прожиточного минимума, который определен для других категорий пенсионеров.С 1 октября этого года повышен размер пенсий для граждан, достигших 75-летнего возраста.– Но только тем, у кого стаж работы не менее 20 лет (для женщин) и 25 лет (для мужчин), – уточняет специалист. – Минимальный размер пенсии для этой категории составит 2500 гривен. И дополнительно к пенсии будет выплачиваться 400 гривен.Гражданам, перешагнувшим 80-летний рубеж, уже второй год выплачивается дополнительно 500 гривен к пенсии и минимальная сумма пенсии у них составляет 2600 гривен.– Все эти выплаты не одноразовые, а постоянные. Перерасчет проводится автоматически, – рассказывает Татьяна Пипченко. – Если, допустим, сегодня гражданин достигает 75 лет, ему проводится перерасчет пенсии сегодня, если в ноябре – то в ноябре. То есть по базе данных мы выбираем граждан, которые достигают определенного возраста.Также проводится перерасчет пенсий с ростом прожиточного минимума. Законом «О государственном бюджете» каждый год утверждается прожиточный минимум для разных категорий граждан, в том числе для нетрудоспособных, то есть для пенсионеров.– Прожиточный минимум в этом году устанавливается с 1 июля и с 1 декабря. В результате этих изменений проводится перерасчет пенсий пенсионерам, которые получают выплаты либо в минимальном размере, либо у них есть надбавки, которые исчисляются в процентах от прожиточного минимума, – объясняет Татьяна Пипченко.По ее словам, почти 80% пенсионеров Харьковщины получают хоть какое-то повышение в связи с ростом прожиточного минимума.– Все это делается автоматически, обращаться в органы Пенсионного фонда не нужно, – подчеркивает специалист.Еще один перерасчет пенсий, который проводится автоматически уже третий год, связан с индексацией заработной платы.– В этом году с 1 марта проведена индексация заработной платы и пенсии. То есть, поднимается уровень заработной платы в среднем по Украине до уровня средней заработной платы, который действует на сегодняшний день. Этот показатель учитывается при расчете суммы пенсии. Перерасчет также проводится в автоматическом режиме, – рассказывает Татьяна Пипченко. – В этом году повышение средней заработной платы в связи с индексацией произошло на 11%.Также периодически пересчитывают пенсию работающим пенсионерам. Сегодня в Харьковской области около 204 тысяч пенсионеров, которые продолжают официально трудиться.– Работающий пенсионер каждые два года может посмотреть свою заработную плату и провести перерасчет пенсии с учетом работы более двух лет. По состоянию на 1 марта каждый год мы определяем граждан, которые отработали два года и имеют право на этот перерасчет, который также проводится автоматически, – уточняет Татьяна Пипченко. – Если же пенсионер имеет два года стажа после 1 марта, то ему нужно обратиться в орган Пенсионного фонда за перерасчетом с учетом дополнительного стажа работа. Например, есть гражданин, которому назначена пенсия 1 мая или 1 октября, и если он продолжает работать, два года у него исполнятся после 1 марта – вот эта категория должна обратиться за перерасчетом.В этом году был проведен перерасчет с 1 июля в связи с ростом прожиточного минимума лицам, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы, участникам ликвидации аварии и категории, которая приравнивается к ним.– Мы провели перерасчет с учетом решения Конституционного суда и изменений к закону о статусе пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Повысилась минимальная выплата для лиц, которые пострадали вследствие аварии на ЧАЭС, – сообщила Татьяна Пипченко. –Для каждой категории чернобыльцев – разные суммы повышения. Они получили повышение, которое долгое время для них не проводилось.Наконец-то пересчитали пенсионные выплаты и военнослужащим, сотрудникам силовых ведомств, которые пенсия не повышалась с 2018 года.– С 1 июля этого года всем пенсионерам, которым была назначена пенсия до 1 марта 2018 года, провели повышение на 2000 гривен, – уточнила Татьяна Пипченко.Также минимальный размер пенсии увеличен для людей с инвалидностью I группы. С 4 сентября повышена пенсия членам семей умерших чернобыльцев.В 2022 году согласно постановлению Кабмина грядет повышение пенсий определенным категориям граждан.– Речь идет о повышении выплат лицам, достигшим 70-летнего возраста. С 1 января будет повышение чернобыльцам, поскольку пенсия им исчисляется в зависимости от средней заработней платы. С 1 марта – индексация заработной платы и пенсий и перерасчет с 1 апреля работающим пенсионерам, которые имеют стаж работы после назначения пенсии два года, – проинформировала Татьяна Пипченко. – А также в связи с ростом прожиточного минимума и достижением гражданами определенного возраста.Специалист уточнила, что сегодня женщины, как и мужчины, выходят на пенсию в 60 лет.В Харьковской области 758 тысяч пенсионеров. Из них 42 тысячи – военнослужащие, представители силовых министерств и ведомств и 50 тысяч – из числа переселенцев.