Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Еще одно ДТП возле Роста на Киевской», сказано в комментарии к выложенному видео.

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