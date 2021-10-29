События Еще одно ДТП в Харькове – теперь на Киевской (видео) Вечерний Харьков 16:12 357 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА. «Еще одно ДТП возле Роста на Киевской», сказано в комментарии к выложенному видео. Читайте также ДТП осложнило движение в сторону Салтовки (видео) В Харькове прошел выпуск летчиков в университете Воздушных Сил имени Кожедуба Из Харькова самолеты будут летать в Израиль БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ДТП осложнило движение в сторону Салтовки (видео) События 15:39 Лента новостей Что делать, если «Дія» отказывается генерировать документ о прививке 16:52 Харьков увидел созвездие дирижеров 16:20 Еще одно ДТП в Харькове – теперь на Киевской (видео) 16:12 ДТП осложнило движение в сторону Салтовки (видео) 15:39 Что делать, если заблудился в лесу 15:14 В Харькове прошел выпуск летчиков в университете Воздушных Сил имени Кожедуба 14:40 Из Харькова самолеты будут летать в Израиль 14:12