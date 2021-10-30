В Украине с 1 ноября вступают в силу изменения в правилах дорожного движения - появятся новые дорожные знаки.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий."Изменения в основном обусловлены необходимостью приведения положений ПДД в соответствие с национальными стандартами Украины, которые разработаны с учетом требований Конвенции о дорожных знаках и сигналах", - написал он в Facebook.Какие нововведения ждут водителей на дорогах Украины?• жилая зона,• пешеходная дорожка,• начало населенного пункта и его окончание,• направление поворота,• места разрешенной остановки и стоянки,• запрет движения транспортных средств,• автозаправочные/электрозарядные станции,• место для зарядки электромобилей,• платная дорога и ее конец,• островок безопасности,• диагональный пешеходный переход и другие.Вводится новая разметка для обозначения средства для успокоения движения; выделенных мест парковки вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке; перед выходами с территории школ; для обозначения места концентрации ДТП; для обозначения выделенных мест парковки вдоль дорог и тому подобное.К действующей вертикальной разметке добавляется новая: желто-красная.Изменения связаны с движением велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения, а именно:• новое определение велосипедной дорожки;• понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда;• указаны права и обязанности велосипедистов и детально регламентируется, как они должны действовать во время движения;• регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение лиц с нарушением зрения."Что касается велосипедистов, то административная ответственность для них также остается неизменной, а именно по ст. 127 (Нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, управляющими гужевым транспортом, и погонщиками животных) КУоАП", - добавил Белошицкий.