В Украине с 1 ноября вступают в силу изменения в правилах дорожного движения - появятся новые дорожные знаки.Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
"Изменения в основном обусловлены необходимостью приведения положений ПДД в соответствие с национальными стандартами Украины, которые разработаны с учетом требований Конвенции о дорожных знаках и сигналах", - написал он в Facebook.
Какие нововведения ждут водителей на дорогах Украины?
Появятся новые дорожные знаки
• жилая зона,
• пешеходная дорожка,
• начало населенного пункта и его окончание,
• направление поворота,
• места разрешенной остановки и стоянки,
• запрет движения транспортных средств,
• автозаправочные/электрозарядные станции,
• место для зарядки электромобилей,
• платная дорога и ее конец,
• островок безопасности,
• диагональный пешеходный переход и другие.
Новая дорожная разметка
Вводится новая разметка для обозначения средства для успокоения движения; выделенных мест парковки вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке; перед выходами с территории школ; для обозначения места концентрации ДТП; для обозначения выделенных мест парковки вдоль дорог и тому подобное.
К действующей вертикальной разметке добавляется новая: желто-красная.
Велодорожки
Изменения связаны с движением велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения, а именно:
• новое определение велосипедной дорожки;
• понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда;
• указаны права и обязанности велосипедистов и детально регламентируется, как они должны действовать во время движения;
• регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение лиц с нарушением зрения.
"Что касается велосипедистов, то административная ответственность для них также остается неизменной, а именно по ст. 127 (Нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, управляющими гужевым транспортом, и погонщиками животных) КУоАП", - добавил Белошицкий.