В Украине с 1 ноября вступают в силу изменения в правилах дорожного движения - появятся новые дорожные знаки.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Изменения в основном обусловлены необходимостью приведения положений ПДД в соответствие с национальными стандартами Украины, которые разработаны с учетом требований Конвенции о дорожных знаках и сигналах", - написал он в Facebook.
Какие нововведения ждут водителей на дорогах Украины?

Появятся новые дорожные знаки

•    жилая зона,
•    пешеходная дорожка,
•    начало населенного пункта и его окончание,
•    направление поворота,
•    места разрешенной остановки и стоянки,
•    запрет движения транспортных средств,
•    автозаправочные/электрозарядные станции,
•    место для зарядки электромобилей,
•    платная дорога и ее конец,
•    островок безопасности,
•    диагональный пешеходный переход и другие.

Новая дорожная разметка

Вводится новая разметка для обозначения средства для успокоения движения; выделенных мест парковки вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке; перед выходами с территории школ; для обозначения места концентрации ДТП; для обозначения выделенных мест парковки вдоль дорог и тому подобное.

К действующей вертикальной разметке добавляется новая: желто-красная.

Велодорожки

Изменения связаны с движением велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения, а именно:

•    новое определение велосипедной дорожки;
•    понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда;
•    указаны права и обязанности велосипедистов и детально регламентируется, как они должны действовать во время движения;
•    регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение лиц с нарушением зрения.

"Что касается велосипедистов, то административная ответственность для них также остается неизменной, а именно по ст. 127 (Нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, управляющими гужевым транспортом, и погонщиками животных) КУоАП", - добавил Белошицкий.

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