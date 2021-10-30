Объясните, пожалуйста, кто кроме нотариуса сможет заверить доверенность и к любой ли доверенности это применимо? Также меня интересует, можно ли отменить доверенность и каким образом это сделать? Михаил Маркович

Доверенность – это фактически тот же договор, только договор поручения, разъяснили в Министерстве юстиции Украины. Она нужна в тех случаях, когда человек не имеет возможности лично совершить необходимое действие. Этот человек как поручитель – с одной стороны – и его представитель – с другой стороны – договариваются о выполнении действий в интересах поручителя.Форма доверенности должна соответствовать форме, в которой согласно закону должна совершаться сделка. В доверенности должны быть четко определены юридические действия, которые надлежит совершить представителю.Действующим законодательством предусмотрено, что в населенных пунктах, где нет нотариусов, доверенности могут быть удостоверены уполномоченным на это должностным лицом органа местного самоуправления. Доверенности, удостоверенные указанными должностными лицами, приравниваются к нотариально удостоверенным.При этом статья 245 Гражданского кодекса Украины содержит оговорку относительно вида доверенностей, которые не могут быть удостоверены уполномоченным на это должностным лицом органа местного самоуправления, а именно:– доверенности на право распоряжения недвижимым имуществом;– доверенности на управление и распоряжение корпоративными правами;– доверенности на пользование и распоряжение транспортными средствами.Особое внимание следует обратить на срок действия и дату удостоверения доверенности. Срок доверенности устанавливается в самом документе. Если срок доверенности не установлен, она сохраняет силу до прекращения действия. Доверенность, в которой не указана дата ее удостоверения, является ничтожным.Можно ли отменить доверенность? Лицо, выдавшее доверенность, за исключением безотзывной доверенности, может в любое время ее отменить. Для этого необходимо подать нотариусу заявление соответствующего содержания. Человек, выдавший доверенность и впоследствии отменивший ее, обязан немедленно сообщить об этом представителю, а также известным ему третьим лицам, при которых она была выдана.Безотзывная доверенность – это доверенность, которая в течение определенного времени не может быть отменена (отозвана) доверителем. В Украине такая доверенность может быть выдана только в случаях, предусмотренных законодательством. И одним из таких случаев является выполнение или обеспечение выполнения обязательств участников как сторон корпоративного договора.