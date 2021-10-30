Декабрь 2021-го – ничто по сравнению с тем, что ждет харьковчан в следующем отопительном сезоне: за однокомнатную квартиру придется платить на тысячу-полторы больше. Таков неутешительный прогноз экспертов.

Нынешний отопительный сезон, по словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, будет очень непростым.– Вместо того чтобы начать готовиться в прошлом году или два-три года назад, разработать стратегию, провести модернизацию предприятий теплокоммунэнерго, никто ничего не делал. Техническое состояние сетей: по последним данным Счетной палаты, количество срывов отопительного сезона в период с 2016 по 2020 год увеличились в 3,7 раза по отношению к периоду с 2014 по 2016 год. Это означает, что имели место некачественный теплоноситель, порывы, остановка оборудования и так далее. И это касается только теплокоммунэнерго. Поэтому я ожидаю крайне тяжелого отопительного сезона, – поделился своим мнением с «Вечерним Харьковом» Олег Попенко.По его словам, уже в этом отопительном сезоне харьковчан ожидает рост стоимости услуг теплокоммунэнерго, а в следующем – предприятиям, бюджетным организациям и населению стоит готовиться и вовсе к неподъемным ценам на отопление и электроэнергию.Уже весной 2022 года, утверждает эксперт, почти все предприятия теплокоммунэнерго поднимут тарифы на 50-70%. Украинцам придется платить на 1000-1500 гривен больше за однокомнатную квартиру– Для ТКЭ газ уже подорожал, и если они не поднимут стоимость теплоснабжения в этом году, то обязательно сделают это повысят ее следующем. А скорее всего, повысят и в этом отопительном сезоне, и в следующем. Потому что для них вырастет стоимость не только газа, но и его распределения и транспортировки, которая уже сегодня существенно подскочила. Естественно, предприятия теплокоммунэнерго вынуждены будут поднять стоимость своих услуг, – говорит Олег Попенко.Украинского дешевого газа, по словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, уже сейчас не хватает, а следующем сезоне его будет еще меньше.– Если сегодня газа внутренней добычи около девяти миллиардов кубометров, то в следующем году у нас будет 6-7 миллиардов кубов украинского газа. А это, опять же, приведет к росту тарифов, – говорит эксперт. – Тарифы и так поднимутся в этом году, а если в следующем объем газа внутренней добычи себестоимостью по одной или две гривны еще и снизится, то мы вынуждены будем закупать газ по цене в 500 долларов за кубометр. Естественно, в связи с этим подскочит его стоимость для теплокоммунэнерго. И НАК «Нафтогаз» будет поднимать стоимость газа для ТКЭ – как для бюджетных организаций, так и для населения. То есть грядет очередной рост тарифов.Напряженная ситуация и с электроэнергией. Как бы ни пришлось закупать ее в соседних странах.– Угля у нас нет ни на Центрэнерго, ни на ДТЭК. Цены на него очень высокие, и вряд ли мы накопим денег для его закупки. Так что, скорее всего, придется закупать электроэнергию в РФ и Беларуси, – полагает Олег Попенко. – И вот все это нас ждет в следующем году.Между тем денег на субсидии в бюджет следующего года заложили на девять миллиардов гривен меньше, чем необходимо, отмечает эксперт.– И это без учета новых тарифов на тепло и распределение газа, без учета новых субсидиантов. То есть дополнительно понадобится 20-22 миллиарда гривен, – говорит Олег Попенко. – Людям просто будут урезать субсидии. Денег у населения на оплату неподъемной коммуналки попросту не хватит, что приведет к долгам.Согласно «Прогнозу экономического и социального развития Украины» от Минэкономики, в следующие четыре года украинцам следует ожидать удорожания всех коммунальных услуг.Министерство экономики подсчитало, что тарифы для населения на горячую воду и отопление уже в этом году вырастут на 33%, в 2022 году — на 6%, в 2023 году — на 5%, в 2024 году — на 5%. Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод повысятся в 2021 году на 20%, 2022 году — на 11%, в 2023 году — на 5%, в 2024 году — на 5%. Содержание домов, сооружений и придомовых территорий подорожают в 2021 году на 10%, в 2022 году — на 10%, в 2023 году — на 5%, в 2024 году — на 5%.Эксперты вообще прогнозируют ежегодное суммарное повышение платежки на 25-30%.– Ежегодный рост тарифов приводит к росту задолженности. Все предыдущие долги будут закладываться компаниями, которые оказывают коммунальные услуги на следующий год. Основой роста тарифов является рост задолженности. И пока мы не поменяем систему формирования себестоимости коммунальных услуг (сейчас мы ее делаем по системе расходы плюс прибыль), то рост будет на 20-25% ежегодно, – прогнозирует Олег Попенко.