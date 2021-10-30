Харьковский театр на Жуках запускает проект «Театральні вікна. Work in progress» и ожидает приезда в Украину четырех режиссеров – из Великобритании, Польши, Германии и Франции.

Особенность проекта этого года в том, что все режиссеры-коучи не только проведут театральные мастер-классы для студентов по своим школам и методикам, но и сделают с будущими актерами собственные блиц-постановки, которые затем будут показаны публике, говорят в Театре на Жуках.Проект открывается 28-29 октября мастер-классами режиссера и актрисы из Великобритании Ланы Густавссон Биби, которая презентует школу физического театра Жака Лекока.В следующих частях проекта будут представлены школы Гротовского, инструментального актера и комедия дель арте.Все созданные во время проекта блиц-спектакли «work in progress» в феврале следующего года будут объединены в один большой студенческий спектакль, который, с одной стороны, будет представлять разные европейские театральные школы, а с другой – продемонстрирует украинское осознание и восприятие этих школ.В этом году из-за карантинных ограничений все занятия режиссеров-коучей будут локализованы в Харькове: мастера сконцентрируются на работе со студентами театрального отделения Харьковского национального университета искусств имени И.П. Котляревского, который является партнером проекта.Но в то же время планируется значительное расширение аудитории через организацию онлайн-трансляций мастер-классов, создание серии театральных видеоуроков и съемку процесса создания спектаклей.Напомним, что образовательная программа «Театральное окно в Европу» начата харьковским Театром на Жуках в 2010 году для ознакомления студентов театральных вузов Украины с современными театральными школами и практиками Европы и нацелена на сближение украинского и европейского театральных пространств. За годы существования программой охвачены несколько тысяч студентов, преподавателей театральных вузов и актеров в Харькове, Киеве, Львове, Днепре, Николаеве. Все занятия в рамках программы проводятся приглашенными режиссерами европейских театров в практической форме (тренинги, мастер-классы), что позволяет студентам пропустить через себя свежие знания и получить совершенно новые опыт и навыки.Нынешний проект «Театральные окна. Work in progress» финансируется Международным фондом помощи организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере культуры и образования, Федеральным министерством иностранных дел Федеративной Республики Германии, Goethe-Institut и другими партнерами.