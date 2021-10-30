Я получал зарплату в удобном для меня банке. Но недавно весь наш трудовой коллектив оповестили о том, что зарплату всех сотрудников переводят в другой банк. Однако мне неудобно пользоваться этим банком. Там нет сервиса оплаты коммуналки, например. В общем, я против. Может ли работодатель без согласия работника выбирать банк и способ для выплаты ему зарплаты? Виктор

Как разъяснили в Государственной службе Украины по вопросам труда, согласно Закону Украины, субъекты организации оплаты труда не имеют права в одностороннем порядке принимать решение по вопросам оплаты труда, ухудшающие условия, установленные законодательством, соглашениями и коллективными договорами.Выплата заработной платы работникам производится по месту работы. По личному письменному согласию работника выплата заработной платы может осуществляться:– через учреждения банков,– почтовыми переводами на указанный ими счет (адрес) с обязательной оплатой этих услуг за счет работодателя.Запрещено любым способом ограничивать работника свободно распоряжаться своей заработной платой, кроме случаев, предусмотренных законодательством.Таким образом, право выбора, в каком банке, на какой счет (банковскую карточку) следует перечислять заработную плату, принадлежит работнику. Работодатель должен получить личное письменное согласие работника для осуществления расчетов по оплате труда через учреждения банков, почтовыми переводами.В случае нарушения законодательства о труде граждане имеют право обратиться с жалобой в профсоюз, Государственной службы Украины по вопросам труда, с иском в суд.