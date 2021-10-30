В это воскресенье состоятся выборы мэра Харькова. Между тем тысячи горожан сегодня проходят лечение от ковида в больницах и дома. Смогут ли проголосовать больные коронавирусом харьковчане?

Конституция Украины гарантирует всем взрослым дееспособным гражданам право участия в выборах. В прошлом году во время местных выборов коронавирус уже вовсю бушевал, потому народные депутаты разработали законы, которые регулируют голосование в инфекционных больницах. Как и в 2020-м, там будут работать спецучастки, а члены избирательных комиссий будут ходить с урнами по палатам в специальных защитных костюмах.В многопрофильных больницах с большим стационаром организованы закрытые избирательные участки, где уже работают избирательные комиссии. До 20.00 пятницы, 29 октября, в ТИК подадут окончательные списки пациентов, которые в день выборов останутся в больницах.– Списки избирателей формируют главные врачи больниц, они будут известны только за день до голосования, в субботу, — уточнил координатор наблюдения гражданской сети «Опора» в Харьковской области Николай Зинченко.– Они будут голосовать в условиях медицинского учреждения. Мы знаем, как это делается, опыт такой работы у нас есть, комиссии там уже сформированы, люди уже дежурят на этих избирательных участках. Средства индивидуальной защиты есть на всех участках, – сообщила вице-мэр Светлана Горобунова-Рубан.Перед началом работы всех членов комиссии протестируют на антиген. Если у кого-то будет позитивный результат, его место займет резервный член избирательной комиссии. В день выборов члены комиссии, которые будут ходить по ковидным палатам, облачатся в средства индивидуальной защиты.Те же, кто болеет дома, могут написать заявление о том, что хотели бы проголосовать на дому.– К их заявлению будет приложен документ из поликлиники о том, что они действительно болеют и должны находиться дома. К ним тоже придут члены избирательной комиссии в масках и халатах, – уточнила заместитель городского головы.Но... заявление больной человек должен подать лично. Сделать это нужно до 29 октября включительно. Единственная альтернатива – послать участковой комиссии письмо по электронной почте, заверенное электронной подписью. Так что, по сути, у больных коронавирусом, которые лечатся дома, выбор невелик: либо идти на участок и подвергать опасности других людей, либо не голосовать.