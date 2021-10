В Харькове презентуют мультимедийный танцевальный спектакль P.A.N.TER. Эта необычная премьера интересна не только идеей о двух мирах, но и очень необычным для сцены зрелищем. В проекте использовали технологию, которая является уникальной для театральных практик не только в Украине, но и в мире.

Айтишники отличаются как класс

Старый циркач проигрывает молодой пантере

В спектакле работали специалисты с обеих сторон

Хореография и видеоряд связаны концептуально и по смыслу

Как айтишники уходят в искусство

Это шаг в будущее

Мультимедийный танцевальный спектакль P.A.N.TER – это совместный проект «Платформы современного танца» (Украина) и Post Theater (Германия).– В 2019 году «Платформа современного танца» вместе с немецкой организацией Post Theater делала в Харькове проект «Полишаючи утопію», связанный с Госпромом – о взаимодействии модернисткой архитектуры и современного танца. В проекте мы попробовали инструмент дополненной реальности. Это был спектакль-променад, в котором зрители ходили по Госпрому от локации к локации, и там появлялись танцовщики – живые и в дополненной реальности,– рассказывает менеджер проектов P.A.N.TER и ALTstage Александр Маншилин.– Тогда же драматург Макс Шумахер (Post Theater) обратил внимание на то, что в харьковских кафешках сидят люди, которые отличаются от остальных – хипстеры с модными ноутбуками. Он присмотрелся и понял, что они работают в IT-сфере. Макс Шумахер заметил, что эта картина резко отличается от той, что он видит в Берлине. В Украине эти люди отличаются как класс – это совершенно другой образ украинца. Он предположил, что айтишники – новый креативный класс в Украине, который отличается и ментально, и по доходам, и по тому, как они мыслят. Драматург предложил сравнить их с людьми, которые работают в искусстве: художниками, музыкантами, хореографами, театральными работниками, которые используют традиционные методы. Эту матрицу сравнения – IT и арт – он наложил на матрицу, которую нашел в рассказе Франца Кафки «Голодарь».«Голодарь» стал идейной основой спектакля. Это история о старом циркаче, фирменным трюком которого было длительное голодание в клетке. Голодное шоу пользовалось успехом у любопытных, но однажды интерес публики иссяк, а рядом с новым аттракционом – роскошной молодой пантерой – голодный артист окончательно проигрывает. Создатели спектакля сравнивают голодаря с художником в век информационных технологий, а пантеру – с опциями виртуальной и дополненной реальности. Свою позицию о таком противостоянии авторы спектакля зашифровали в названии спектакля: P.A.N.TER – Performing Arts Never Terminate («Перформативное искусство никогда не заканчивается»). Макс Шумахер проводит параллель между отношениями голодаря с пантерой и разницей поколений в современном мире.– Раньше многие молодые люди мечтали об артистической карьере, стремились стать теми, кто живет и творит вне привычных социальных рамок. Сегодня это изменилось, мечты молодых – успешные стартапы и технологические прорывы. Сейчас IT-сообщество представляет новый тип креативного класса, – говорит Макс Шумахер.По мнению драматурга, благодаря знаниям в специфических областях, осведомленности в мировых трендах, мобильности и склонности к инновациям, эти люди становятся новым образцом альтернативного образа жизни. О них и идет речь в мультимедийном проекте P.A.N.TER.Вместе с IT-компанией команда разработала инструмент, который позволяет синхронизировать на сцене разные медиа. По словам Александра Маншилина, спектакль существует в трех слоях контента. Первый слой – экраны, на которых в течение всего спектакля проецируется материал, созданный медиахудожниками. Второй контент – слой перформеров, третий – дополненная реальность, в которой они как бы пересекаются. В дополненную реальность попадают видео реальных танцовщиков и компьютерные модели. На сегодняшний день эта технология дополненной реальности является уникальной для театральных практик не только Украины, но и мира. Дополненную реальность зрители видят через свои смартфоны, которыми управляют создатели спектакля. В P.A.N.TER есть и музыкальный слой. Музыку для спектакля создал электроакустический импровизационный ансамбль Niebiezdny_Drokon.К постановке P.A.N.TER привлекли специалистов из обеих сфер: хореографов – представителей традиционного способа искусства и медиахудожников, которые имеют опыт в IT в сфере дизайна.– Наша задача – рассказать о том, как могут взаимодействовать два описанных нами два мира. Оказалось, что этот проект – не столько постановка спектакля, сколько социальный эксперимент, в котором два мира обнаруживают, насколько они разные, и пытаются найти способы взаимодействия, – считает Александр Маншилин.Соавторами проекта стали два медиахудожника из Харькова – Никита Худяков и Светлана Житняя.– В нашей команде было четверо специалистов: два медиахудожника и два хореографа, – делится с «ВХ» медиахудожница Светлана Житняя. – Каждый из нас исполнял роль и художника в том жанре, в котором он работает, и драматурга, прописывая для себя драматургию, и даже в какой-то мере режиссера. Это слилось в четыре видения одного целого. Важно было поддерживать диалог, найти с коллегами общие точки соприкосновения, чтобы вчетвером говорить о понятном и ценном друг для друга. Зритель видит на сцене инсталляции двух экранов, на фоне которых вживую работают перформеры-танцоры. Вместе с Никитой Худяковым мы создали для экранов видеовысказывания, которые идут в ключе с хореографией. Хореография и то, что происходит на экране, концептуально и по смыслу связаны друг с другом. В видеоряде нет иллюстративного, повествовательного рассказа. Это больше абстрактно-авангардная работа, которая призвана связать живую хореографию с видеопроекцией на экранах. P.A.N.TER – очень интересный эксперимент, и я не знаю коллектива, который так работал бы – медиахудожники, хореографы и перформеры. Я назвала бы этот эксперимент не только художественным, но и социальным, поскольку это очень необычные условия и для художников, и впоследствии для зрителей, чтобы считывать такое авангардное искусство. Раньше я не работала с хореографией, с современным танцем, и для меня это был новый опыт и мой новый вклад в понимание искусства.Одна из интриг продвинутого спектакля – реальные танцовщики-перформеры.– В спектакле задействованы четыре профессиональные танцовщицы и двое айтишников, – говорит Александр Маншилин. – Один из них работает в IT, у второго была успешная 25-летняя карьера в IT, но в какой-то момент он оставил эту сферу и начал заниматься искусством. У него огромная прекрасная борода, и он оказывается в центре композиции просто благодаря факту своего присутствия. Поскольку идеология проекта – соединение двух миров, естественно, участие айтишников было очень интересно. Оба попали в проект из хобби-групп, в танце они аматоры, но современный танец не занимается иллюстрацией или высказыванием. Он стремится проявить то, что есть в теле конкретного человека. И мы доставали из айтишных тел то, что можно сделать потом выразительным.«ВХ» пообщался с танцором, который однажды решил оставить перспективную во всех отношениях профессию и посвятить себя творчеству. Как это произошло?– Я рассмотрел потенциал IT еще на заре развития этой сферы – работал там с 14 лет. Но потом из мира алгоритмов меня потянуло в творчество – к более физическому, материальному миру, – рассказывает Артем Присяжнюк. – Занимался и скульптурой, и керамикой, и музыкой, около восьми лет назад увлекся джазовыми танцами. Я развиваю небольшой онлайн-бизнес, но продолжаю заниматься творчеством. Пару лет жил в Австрии и занимался на курсах танцевальной импровизации, потом в Украине полгода занимался у Елены Чучко, которая впоследствии стала хореографом P.A.N.TER. Решил поучаствовать в кастинге на проект. Было очень смешно: около четырех десятков девочек и один бородатый мужик. Но все сложилось. Понятно, что на шпагат в ближайшее время я не сяду. Однако перформанс – это скорее проживание чего-то, а не сверхтехнические хореографические вещи.Дебютный мультимедийный танцевальный спектакль P.A.N.TER уже состоялся в Киеве, а 29 октября премьерный показ презентуют в Харькове, во Дворце студентов НЮУ имени Ярослава Мудрого.Для комфортного просмотра зрителям советуют взять с собой планшет или смартфон с определенными техническими характеристиками. Если такой возможности нет, организаторы предоставят возможность просмотра на дополнительных экранах.– Технологии, которые используются в P.A.N.TER – это шаг в будущее, – говорит Александр Маншилин.