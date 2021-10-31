Дистанционное обучение введут, но непривитых педагогов отстранят – такое решение было принято администрацией НТУ «Харьковский политехнический институт» в ответ на угрозы студентов объявить забастовку.

В ряде харьковских пабликов появилась информации со ссылкой на неофициальный студенческий Telegram-канал политеха о том, что начиная с пятницы, 29 октября, студенты намерены отказаться ходить на пары в аудитории. Причина – высокий уровень заболеваемости коронавирусом в вузе, в том числе среди преподавателей.В сообщении говорится, что «в ХПИ заражаются и умирают преподаватели, а руководство это замалчивает», что в вузе «все чаще заболевают студенты. Дельта-штамм намного опаснее для молодого поколения, чем предыдущие штаммы. А многие студенты не могут вакцинироваться ввиду несовершеннолетия», что «ректор не раз заявлял о важности дистанционного обучения во время пандемии», но при этом «ХПИ игнорирует рекомендации СНБО и МОН». А также отмечается, что «в Харькове подавляющее количество вузов перешли на дистанционку».«В ХПИ учатся бессмертные студенты? – задают риторический вопрос авторы сообщения. – У нас два требования к ректорату: первое – соблюдение рекомендаций МОН, смена формы образования на дистанционную. И второе – перевод невакцинированных преподавателей на дистанционную форму с сохранением зарплаты вместо увольнения. Согласно ответу МОН».С просьбой прокомментировать ситуацию «Вечерний Харьков» обратился в вуз.– О таких намерениях студентов в вузе стало известно исключительно из сети – в ректорат или к руководству факультетов никто не обращался. К тому же этот Telegram-канал неофициальный и есть большие сомнения, что сообщение действительно было оставлено студентами нашего вуза. Ни одна студенческая организация ХПИ забастовку не поддерживает, – сообщила «Вечернему Харькову» руководитель пресс-службы НТУ «ХПИ» Елена Розова.Информация, которая содержится в сообщении, во многом не соответствует действительности, отмечает Елена Розова. В частности, сведения о большом количестве смертей среди преподавателей вуза в пресс-службе назвали фейком.– Неправда и в том, что многие вузы Харькова перешли на дистанционную форму обучения. Это не так. В Харькове более 30 вузов, из них около десяти полностью перешли на дистанционное обучение. МОН дает лишь рекомендации относительно перехода на дистанционную форму обучения. Окончательное решение принимает само учебное заведение, то есть у вузов есть свобода выбора. Таким образом, ни о каком игнорировании МОН, как утверждается в сообщении, и речи быть не может, – говорит Елена Розова.В любом случае, в университете на данную информацию отреагировали. Проанализировав ситуацию с заболеваемостью среди студентов, преподавателей и сотрудников вуза было принято решение перейти на дистанционную форму обучения с 1 ноября.– С 25 октября НТУ «ХПИ» продолжил образовательный процесс в формате смешанного обучения, при котором лекции проводятся онлайн, лабораторные работы и семинарские занятия – оффлайн. Все это делалось с учетом карантинных ограничений оранжевой зоны, к которой на сегодняшний день относится Харьковская область. По поводу перехода на дистанционную форму обучения руководство университета проанализировало ситуацию с заболеваемостью коронавирусом, которая не имеет угрожающего масштаба, как описано в сообщении на неофициальном Telegram-канале, – сообщила Елена Розова. – Между тем в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации сегодня на официальном сайте университета был опубликован приказ о переходе вуза с 1 по 14 ноября 2021 года на дистанционное обучение. Второй пункт требований студентов о допуске невакцинированных преподавателей к образовательному процессу противоречит Постановлению Кабмина №1096 от 20 октября 2021 года. А НТУ «ХПИ» работает в правовом поле и в своей деятельности руководствуется законами Украины.