Нам с ребенком нужно выехать за границу на срок более одного месяца, а отец, который проживает отдельно от семьи, не желает предоставлять соответствующее разрешение. Но при этом алименты он не платит, в жизни ребенка никак не участвует. Мне посоветовали взять справку о наличии задолженности по алиментам. Подскажите, куда обратиться, чтобы ее получить? Николь

В случае, если ребенку нужно выехать за границу на срок более одного месяца, а тот из родителей, кто живет отдельно от семьи, не желает предоставлять соответствующее разрешение, может пригодиться правка о наличии задолженности по уплате алиментов, разъясняют в Министерстве юстиции Украины.В случае поступления в орган государственной исполнительной службы заявления взыскателя о выдаче справки о наличии задолженности по уплате алиментов органы государственной исполнительной службы в течение трех рабочих дней выдают взыскателю такую справку, которая скрепляется печатью органа. Для выдачи справки исполнитель вычисляет размер задолженности по уплате алиментов со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению.Если совокупный размер задолженности по уплате алиментов со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению меньше, чем сумма соответствующих платежей за три месяца – орган государственной исполнительной службы письменно сообщает взыскателя об отказе в выдаче справки и предоставляет ему расчет задолженности.