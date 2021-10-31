С 27 октября на Харьковщине стартовала детская вакцинальная кампания. Вакцинировать детей в возрасте от 12 до 17 лет будут вакциной Pfizer. Но только по согласию родителей. Где привить ребенка в Харькове?

Рекомендации прививать детей от 12 лет содержатся в приказе Министерства охраны здоровья от 13 октября 2021 года № 2234 «О введении в действие Решения оперативного штаба МОЗ по реагированию на ситуацию по распространению инфекционных болезней, которые можно предотвратить путем вакцинации от 1 октября 2021 года». Согласно приказу детям рекомендуется делать прививку вакциной Comirnaty от Pfizer/BioNTech.По словам директора Департамента охраны здоровья ХОГА Максима Хаустова, вакцинировать ребенка можно как у своего семейного врача, так и в любом пункте вакцинации.– Я бы советовал обратиться к своему семейному врачу, проконсультироваться с ним и сделать, опять-таки, у него эту прививку. Хотя при наличии желания можно сделать в любом прививочном пункте, – сказал чиновник.Однако на это обязательно должно быть согласие родителей, добавил он.В Харькове ребенка можно привить в детских поликлиниках, где сейчас развернуты пункты вакцинации для взрослого населения.– Как только мы начнем работать с детьми, пункты вакцинации переключатся на детей, где все уже организовано, – отметила заместитель городского головы по вопросам охраны здоровья и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.Понятно, что не всех родителей такая новость вдохновила – многие воспринимают возможность вакцинировать ребенка с опаской.– Ну, пока прививать сына не будем. Ему 14 лет, подростковый возраст, идет гормональная перестройка организма. Я не медик, не могу объяснить, почему, но решили пока повременить, – поделилась бухгалтер Марина.– Даже не знаю, что делать, – признается мама восьмиклассницы Виктория. – У дочки в классе многие дети болеют, в школу не ходят, половина оставшихся с насморком. Боюсь, конечно, что она подхватит вирус, тем более что «Дельта» косит и детей. Думаем...– Муж привился, я – нет. Пока не собираюсь, полагаюсь на собственный иммунитет. И на вакцинацию дочери добро не даю, – категорически заявила оператор Надежда. – Это что же теперь, непривитых детей не будут в школу пускать? Ладно, будем учиться удаленно.– То есть невакцинированных подростков теперь в поезд с родителями не пустят или отправят их на вакцинацию в разгар подъема заболеваемости в эту заразную толпу? – беспокоится бабушка шестиклассника Мария Ильиничина. – Но я все равно против, чтобы внука прививали. Почему-почему... Потому что.А вот 16-летний сын экономиста Нели привиться готов. И родители не против.– У нас вся семья привилась, вплоть до 82-летней бабушки. Только Егор – пока белая ворона. Конечно, если появилась такая возможность, он вакцинируется. А почему мы должны быть против? В Европе уже давно ввели вакцинацию детей. Кто знает, возможно скоро потребуется ковид-сертификат для пересечения границы не только взрослым, но и детям. Я не против прививки. Считаю, что человечество победило все страшные болезни типа холеры, оспы только благодаря вакцинации. Так давайте же все вместе победим и ковид, – улыбается она.– Да, наш сын будет привит. В колледже у него антипрививочников уменьшилось, над ними уже просто смеются. Тем не менее, судя по реакции родителей в классе, он будет первопроходцем, – говорит мама девятиклассника Татьяна. – Да-а-а, подростков уже успели настращать «отрицательным влиянием вакцины на детородную функцию». Так что там тоже непросто будет.