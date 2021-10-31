Пружина, поролон, полиуретан, латекс – каким же должен быть наполнитель современного долговечного дивана? Экономить на этом не стоит. Но если решили отдать предпочтение дешевой модели – готовьтесь к тому, что через пару лет сидеть на нем будет некомфортно.

У хорошего дивана на различных его участках должен быть разный коэффициент плотности. Кроме того, спинка, сиденье и подлокотники должны иметь разную жесткость. Хорошие диваны отличаются максимальной плотностью наполнителя сиденья, ведь именно эта часть изделия быстрее всего изнашивается.У самых дешевых моделей начинка обычно состоит из кусков обычного поролона, так как производителям он обходится совсем недорого. Но, как известно, скупой платит дважды. И если вы остановите свой выбор на какой-либо дешевой модели дивана, буквально через год поролон внутри него сомнется, диван потеряет привлекательный внешний вид и сидеть на нем станет гораздо менее комфортно. Но если вы все же решили отдать предпочтение такому варианту, постарайтесь найти модель из цельного куска поролона. Хотя и в этом случае изделие вряд ли прослужит вам более четырех лет.В последнее время для изготовления диванов все чаще используется полиуретан. Данный материал стоит почти столько же, сколько и поролон, зато сохранять упругость способен значительно дольше.Если вы желаете выбрать действительно хороший диван, проследите, чтобы в качестве наполнителя использовался латекс – весьма эластичный, прочный и долговечный материал.Еще лучше, если наполнитель будет многослойным. К примеру, многие модели имеют два слоя наполнителя: нижний – более жесткий, а верхний – помягче, из того же полиуретана. Это делает диваны весьма комфортными для отдыха. Вообще, хорошая мебель должна иметь дополнительное покрытие из синтетических волокон, к примеру, синтепона или холофайбера. Благодаря этому диван становится действительно удобным. Холофайбер, кстати, в этом плане более предпочтителен, благодаря своей способности быстро восстанавливать форму после продолжительной деформации. Кроме того, износоустойчивое покрытие продлевает срок эксплуатации дивана, позволяя ему выглядеть практически новым довольно долгое время. Но и заплатить за подобную мебель придется значительно больше.Пружинные диваны хороши тем, что очень полезны для позвоночника. Нагрузка на него во время сна или отдыха снижается до минимума. Но стоят такие диваны тоже недешево, к тому же, цена тут напрямую зависит от количества пружин. С другой стороны, дешевые модели с пружинами могут оказаться очень низкого качества, а потому быстро сломаются. В этом случае их придется ремонтировать или вовсе выбрасывать. Чтобы не попасть в такую ситуацию, лучше всего приобретать диван без пружинных вставок, зато на полиуретановой или латексной основе.