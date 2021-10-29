Рафаэль Надаль сыграл с 97-летним теннисистом - украинцем Леонид Станиславским. Последний официально признан Книгой рекордов Гиннесса как самый возрастной действующий игрок в теннис в мире.

Станиславский провел спарринг с экс-первой ракеткой мира в академии испанца, на острове Мальорка.Напомним, 35-летний Надаль 20-ть раз выигрывал турниры "Большого шлема" в одиночном разряде. Это рекорд, который испанец делит вместе с сербом Новаком Джоковичем и швейцарцем Роджером Федерером.Также Надаль двукратный Олимпийский чемпион. За свою карьеру Рафаэль выиграл 88 турниров АТР и заработал около 125 миллионов долларов.