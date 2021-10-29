По информации журналистов, представители штаба Терехова обклеили автомобили харьковчан фейковыми стикерами от имени кандидата на пост мэра Михаила Добкина.Как сообщает издание Первый Свободный со ссылкой на официальную позицию ОО «Наш Дом – Харьков», в ночь на 29 октября автомобили жителей города были обклеены якобы агитационной продукцией кандидата Михаила Добкина. По данным представителей политика, это сделано с целью создания негативного отношения.
«Это – все те же «чернушные» инструменты борьбы с оппонентом действующей власти, которыми они пользуются еще с весны, далеко до начала официальной избирательной кампании», – говорится в заявлении «Наш Дом – Харьков».
В команде Михаила Добкина подчеркнули, что считают данные действия очередной провокацией в отношении кандидата на должность харьковского городского головы:
«И это – ничто иное, как попытки в последние дни перед выборами привычными им «грязными» методами настроить против Михаила Добкина избирателей»
Михаил Добкин на своей странице в Facebook также прокомментировал инцидент, заявив, что расценивает такое поведение оппонентов как признак паники.