По информации журналистов, представители штаба Терехова обклеили автомобили харьковчан фейковыми стикерами от имени кандидата на пост мэра Михаила Добкина.

Как сообщает издание Первый Свободный со ссылкой на официальную позицию ОО «Наш Дом – Харьков», в ночь на 29 октября автомобили жителей города были обклеены якобы агитационной продукцией кандидата Михаила Добкина. По данным представителей политика, это сделано с целью создания негативного отношения.«Это – все те же «чернушные» инструменты борьбы с оппонентом действующей власти, которыми они пользуются еще с весны, далеко до начала официальной избирательной кампании», – говорится в заявлении «Наш Дом – Харьков».В команде Михаила Добкина подчеркнули, что считают данные действия очередной провокацией в отношении кандидата на должность харьковского городского головы:«И это – ничто иное, как попытки в последние дни перед выборами привычными им «грязными» методами настроить против Михаила Добкина избирателей»Михаил Добкин на своей странице в Facebook также прокомментировал инцидент, заявив, что расценивает такое поведение оппонентов как признак паники.