На трассе под Харьковом водитель BMW насмерть сбил пешехода.

Как сообщили в отделе коммуникаций областного главка, сегодня утром в районе города Песочин автомобиль BMW сбил мужчину, который переходил проезжую часть на пешеходном переходе. От полученных травм 45-летний пешеход скончался на месте аварии.По факту трагедии следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.Если вина водителя будет установлена, его ждет наказание в виде тюремного заключения сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.