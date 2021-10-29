В Харьковской области произошел пожар в частном доме, в котором погиб 48-летний хозяин.

По информации Службы по чрезвычайным ситуациям, сегодня в 07:53 на номер «101» поступило сообщение о том, что на улице Чернышевского в поселке Лихово произошел пожар в частном доме.На ликвидацию пожара было направлено отделение спасателей 56 Государственной пожарно-спасательной части. К моменту их прибытия огонь успел охватить внутренние помещения дома, деревянные перекрытия и домашние вещи, а площадь возгорания составила около 55 кв.м. Кроме того, во время разведки спасатели обнаружили тело 48-летнего хозяина дома.Благодаря оперативным действиям пожарных, огонь удалось локализировать уже в 8:25, а полностью ликвидировали возгорание в 10:45.Вероятная причина пожара – нарушение правил эксплуатации печного отопления.