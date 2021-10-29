Соответствующее расследование опубликовал Павел Новик для Bihus.info.Издание Bihus.info опубликовало расследование предвыборной кампании Игоря Терехова, которая в основном финансировалась из городского бюджета за налоги жителей Харькова, а также проводилась за счет админресурса мэрии и подопечных коммунальных предприятий.
«Профинансированные из городского бюджета проекты представляются как личная заслуга Терехова. Не-политические мероприятия и события в городе – превращается в площадку для политического пиара Терехова. Новости о жизни города – превратились в новости об успехах Терехова. А школьникам вместе с проездными раздают открытки с поздравлениями и фото Терехова. На войне и на выборах – все методы годятся, поэтому Терехов не брезгует раздавать билеты в зоопарк и пиариться даже на тех объектах, которые принадлежат к парафии мелких чиновников и коммунальщиков», - пишет Павел Новик в своем материале.
В частности, журналист привел пример использования административного ресурса, когда в помещении ККЗ "Украина" Игоря Терехова выдвинули в кандидаты на пост мэра от партии "Успешный Харьков". О новости отдельно сообщили на сайте городского совета, который обслуживается за счет бюджета, хотя аналогичных публикаций о выдвижении кандидатов от других партий на сайте не было.
Более того, в тот же день и в том же помещении ККЗ «Украина» сразу после конференции партии состоялся городской форум «Молодежь говорит», где хедлайнером выступил Игорь Терехов. Однако вместо запланированных обсуждений фактически вся панельная дискуссия с его участием свелась к выступлению, в ходе которого он агитировал участников вступать в его команду и «пройти выборы» с ним.
«Я приглашаю вас в свою команду – давайте, вперед, не сбавляя напора и энергии. Мы вместе пройдем выборы, вместе будем строить инновационный Харьков — город нашей мечты, город будущего. Город, в котором работают социальные лифты. Где каждый из вас, молодых, верящих в себя и в свои силы, реализует свои таланты и добьется заслуженного», - цитирует Терехова автор публикации.
В материале Bihus.info отмечается, что молодежный форум провели за 306 тысяч гривен из городского бюджета.
«Причем даже здесь умудрились этот бюджет «подпилить». К примеру, приобрели 1500 масок по 4 грн/шт. Это в пять раз дороже, чем покупают оптовые партии масок в Харьковской области – средняя цена сейчас 0,6-0,8 грн/шт. Но сегодня обращаем внимание именно на агитационный аспект: это была фактически политическая реклама Терехова за средства налогоплательщиков», - подчеркивает Павел Новик.
Еще один городской ивент за средства городского бюджета состоялся 6 октября. Речь идет о форуме «Харьков: развитие и инвестиции» на который потратили почти 900 тысяч гривен средств налогоплательщиков. И мероприятие снова возглавил Терехов.
«Начался форум с его выступления, который сопровождался слайдами с фотографиями Харькова и слоганом "Харьков - это круто". Все бы ничего – кому еще открывать такое мероприятие, как не главе города? И какие еще использовать фото – как ни панораму Харькова. Да и слоган не самый плохой. Вот только именно такой слоган и практически такие же фотографии – еще с августа красовались на ситилайтах с политической рекламой Игоря Терехова, причем с галочкой рядом с его фамилией – как в избирательном бюллетене», - отмечает автор расследования.
Следующий кейс, который приводится в материале – это пример не только использования административного ресурса, но и оригинального способа выстроить так называемую "сетку" для агитации и подкупа избирателей.
Журналист рассказывает, что августе КП «Харьковпасс» заключил договор с ООО «Финансовая компания «Платежный центр» о выпуске 665 900 карт харьковчанина, которые обойдутся бюджету в 42,5 миллиона гривен.
«Сразу отметим, что подрядчика выбрали без открытых конкурсов – «Платежный центр» исторически еще со времен Кернеса имеет техническую монополию по кодированию «Электронного билета» для оплаты проезда в городском транспорте. Так вот в 2016 году, когда компания заходила в проект е-билета, ее основателем было КУА "Финекс-капитал" - фирма, которая в течение нескольких лет выплачивала дивиденды как Геннадию Кернесу, когда он был мэром Харькова, так и Игорю Терехову. После того, как эта фирма подписала инвестдоговор с метрополитеном и засветилась в СМИ, ее переписали на ноунеймов», - пишет Новик.
Уже летом в школах начали собирать данные школьников, а вместе с данными учащихся собирали и персональные данные родителей. Так, к заявлению на получение "Карты харьковчанина" нужно было приобщить родительский паспорт и идентификационный код.
Автор подчеркивает, что координатор Гражданской Сети ОПОРА Николай Зинченко еще летом высказывал мнение, что подобная информация может быть использована для создания так называемой сетки по подкупу избирателей.
«Например, имея такой набор данных вы узнаете, в каком доме много пенсионеров – агитаторы придут по квартирам с соцпакетами. В каком-нибудь доме много семей с детьми – туда пойдут с игрушками. Подкуп избирателей существовал и до этого, гречкосейство стало уже традиционным аттракционом на украинских выборах всех уровней. Но с таким набором актуальных данных – и засевание округов, и даже просто агитация станут проще. И кажется, Зинченко в воду смотрел.
За несколько дней до выборов харьковчане начинают находить в своих почтовых ящиках – листовки с призывами прийти на выборы и голосовать за Терехова. Казалось бы – традиционная агитка, как и каждый раз на выборах, но на этот раз все веселее. Каждая открытка – персональная: на ней указаны полное ФИО и конкретный адрес проживания. Должно быть приятно – вместо этого становится страшно. А откуда у избирательного штаба эта информация? Это персональные данные, к которым избирательный штаб кандидата Терехова не должен иметь доступ. Зато такой доступ имеет возглавляемый Тереховым городской совет – в том числе благодаря массиву данных, собранных для "Карты харьковчанина"», - рассказывает Павел Новик.
Кроме того, школьники тоже свою порцию Терехова получили. "Карты харьковчанина" им выдают в открытке с фотографией Терехова и рассказом Терехова, что "Эта карточка - подарок тебе от Харькова". Подарок от Харькова – но кто такой Терехов, ученик, запомни.
Автор подчеркивает, что агитация в школах запрещена, однако квалифицировать это как-то иначе – тяжело. Ведь сам проект еще не запустился – карта заработает только в следующем месяце после ее активации. Но раздать ее постарались до выборов.
Не оставили журналисты без внимания и пиар Терехова на строительстве и частичном открытии Харьковского зоопарка, куда сегодня можно попасть только по приглашению, который можно либо выиграть в лотерее, либо получить после регистрации на сайте или через терминалы.
Однако в прошлом месяце приглашения в зоопарк начали бесконтрольно раздавать во время встреч Терехова с местными жителями.
«Причем подобные встречи проводились регулярно еще до официального выдвижения Терехова в качестве кандидата. Информации о том, чтобы приглашение в зоопарк раздавал еще кто-нибудь – хотя бы депутаты городского совета – мы не нашли», - сообщает журналист.
Также за деньги харьковчан Терехова поддерживали и коммунальные СМИ. В частности, КП «Харьковские известия"»,
«В 2021-2025 Харьковский горсовет запланировал выделить на поддержку КП "Газета "Харьковские известия" 88 миллионов гривен финансовой помощи. В 2021 году сумма финпомощи уже составила 15 миллионов гривен. А горсовет получает за эти деньги собственный информаций рупор», - пишет Новик.
В частности, журналисты отмечают многочисленные публикации, направленные на борьбу с оппонентами на выборах:
«Целая страница посвящена размышлениям экспертов о "многочисленных провалах Михаила Добкина на фоне достаточно успешной работы Игоря Терехова". Это цитата. В выпуске хвалят Терехова за вовремя начатый отопительный сезон, как будто бы до Терехова такого не бывало, и хаят его конкурента на выборах Михаила Добкина за то, что финансово помочь в борьбе с ковидом он решил только под выборы. Нет ни малейших симпатий к Добкину, но не слишком ли примитивно? А главное – почему из наших налогов финансируется издание, используемое для пиара Терехова и антипиара его конкурентов?»
Кроме того из городского бюджета оплачивают и спецвыпуски газеты с агитацией Терехова, телевизионные материалы и работа интернет-сайта где размещают не только комплиментарные материалы о Терехове, но и материалы с признаками "черного пиара" против других кандидатов в мэры - соперников Терехова Михаила Добкина и Алины Мустафаевой.
«Например, материал Лукашенко обвинил Добкина в финансировании акций протеста в Беларуси, где к заголовку добавили фото Михаила Добкина. Хотя выступление Лукашенко касалось руководителя компании ЕРАМ Аркадия Добкина, даже не родственника харьковского Добкина»
Еще одна область, на которой, по мнению авторов расследования, активно зарабатывает политические баллы Терехов – это городские ремонты и реконструкции. Работа, которая и так должна выполняться ежегодно в плановом порядке, позиционируется как личная награда руководителя города.
Для пиара Терехова на этой деятельности были привлечены официальные страницы администраций районов в социальных сетях.
«Аудиторию привлекали, как могли. Дошло до того, что из школ звонили родителям учеников и настоятельно приглашали подписаться. Почти каждый пост сопровождается информацией, что ремонт делали по инициативе Игоря Терехова. Создается впечатление, что обращение к обычным чиновникам или депутатам горсовета не имеет смысла, а КП работают только после обращения и.о. городского головы», - пишут журналисты.
Также Павел Новик сообщает, что за некоторые из этих ремонтов Терехову стоило бы извиняться перед харьковчанами, чем пиариться на них. Потому что и здесь не обходится без коррупционной составляющей:
«Так, страница райадминистрации отчиталась о ремонте приямков у дома. Это те места, где есть окна в подвалах домов. Департамент ЖКХ горсовета заключил договор с КП «Харьковспецстрой» по проведению такого ремонта по улице Новый Быт, 41. "Харьковский антикоррупционный центр" установил, что в смете этих работ стоимость материалов завышена. К примеру, стоимость одного приямка составляет от 5 до 10 тысяч гривен. Или больше 3 тысяч гривен за 1 кв.
Для сравнения стоимость 1 кв. профлиста, из которого он сделан, в пять, а то и больше раз дешевле. Цемент считается по цене 4000 гривен за тонну, хотя рыночная стоимость 2300 гривен за тонну. Также завышенной по сравнению с доступными рыночными ценами выглядит стоимость асфальтобетона, кирпича, щебня и т.д»