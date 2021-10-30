В Минздраве опубликовали данные показателей эпидемиологической опасности по стране.

Согласно данным определения уровней эпидемиологической опасности, которые были опубликованы Министерством здравоохранения, Харьковская область продолжает находиться в «оранжевой зоне» карантина с угрозой попадания в «красную».В частности, в регионе повышен уровень заболеваемости в 9,57 раза (718 случаев на 100 тысяч человек, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения), уровень госпитализации (98,9 на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 60), а также показатель загруженности койко-мест в опорных больницах (67,1%, при максимально допустимых 65%).Напомним, что 30 октября Харьковская область стала второй в Украине по количеству новых случаев заболевания COVID-19. Медики лабораторно подтвердили 1455 случаев коронавирусной инфекции, 830 человек выздоровели, 23 - скончались.