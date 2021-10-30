Из-за неосторожного обращения с огнем произошел пожар в селе Кисловка Харьковской области.

Как рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям, 29 октября в дежурную часть поступило сообщение о том, что в результате пожара погибла женщина 1952 года рождения.Возгорание возникло в комнате частного жилого дома на улицы Дружбы в селе кислова Кисловка.На момент вызова спасателей пожар потух, однако в результате отравления токсичным дымом погибла хозяйка дома. Тело женщины на тлеющем диване обнаружил сын погибшей.