Об отключениях сообщает КП "Харьковводоканал".

Московский район: ул. Академика Павлова, 140-а (п. №3, стояк), ул. Героев Труда, 47 (п. №8, стояк) до 17:00 31.10.21 г., ул. Героев Труда, 37-д (п. №7, стояк), ул. Владислава Зубенко, 25-а (п. №2, стояк) до 20:00 31.10.21 г.

ул. Академика Павлова, 140-а (п. №3, стояк), ул. Героев Труда, 47 (п. №8, стояк) до 17:00 31.10.21 г., ул. Героев Труда, 37-д (п. №7, стояк), ул. Владислава Зубенко, 25-а (п. №2, стояк) до 20:00 31.10.21 г. Киевский район: ул. Мироносицкая, 70, ул. Астрономическая, 23 до 12:00 30.10.21 г.

ул. Мироносицкая, 70, ул. Астрономическая, 23 до 12:00 30.10.21 г. Слободской район: ул. Ньютона, 135(п. №1, стояк), ул. Танкопия, 6 (п. №11) до 20:00 31.10.21 г.

ул. Ньютона, 135(п. №1, стояк), ул. Танкопия, 6 (п. №11) до 20:00 31.10.21 г. Холодногорский район: пер. Горный, 1/7, пер. 3-й Таганский, 4-а, ул. Золочевская, 30/1 (п. №4, стояк), пер. 3-й Таганский, 7 (стояк), ул. Полтавский шлях, 188/10 (п. №2, стояк) до 20:00 31.10.21 г.

пер. Горный, 1/7, пер. 3-й Таганский, 4-а, ул. Золочевская, 30/1 (п. №4, стояк), пер. 3-й Таганский, 7 (стояк), ул. Полтавский шлях, 188/10 (п. №2, стояк) до 20:00 31.10.21 г. Шевченковский район: пл. Павловская, 5 (п. №4) до 17:00 30.10.21 г., ул. Сумская, 71 (стояк) до 20:00 30.10.21 г.

Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам: