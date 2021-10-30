Видео с нарушителем опубликовали в харьковских телеграм-каналах.По информации авторов публикаций в городских телеграм-каналах, нарушителя зафиксировала камера видеорегистратора.
Накануне вечером, 29 октября, на перекрестке улицы Мечникова и площади Конституции, где 18 октября 2017 года произошла смертельная авария с участием Алены Зайцевой, внедорожник проигнорировал красный сигнал светофора и пересек перекресток.
Напомним, что ранее в Харькове на проспекте Гагарина произошла смертельная авария. Автомобиль Infinity, двигаясь на запрещающий сигнал светофора с превышением скорости столкнулся с Chevrolet Aveo, который пересекал перекресток на «зеленый». В результате ДТП один человек погиб и трое были госпитализированы.