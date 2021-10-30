В Украине зимнее и летнее время было введено в 1981 году. Осенью стрелки часов переводят на зимнее время — на час назад, а весной — на летнее, на час вперед.

Зачем переходят на зимнее и летнее время?

31 октября 2021 года Украина перейдет на зимнее время. По правилам, стрелки часов на час назад переводят в 4 часа утра.Однако, на сегодняшний день большинство устройств это делают автоматически. В том числе смартфоны, компьютеры, ноутбуки, смарт-часы и т.д. Просто убедитесь, что в вашем устройстве настроен переход на зимнее и летнее время.Прежде всего, для удобства. Перевод часов на летнее время осуществляется для того, чтобы люди имели возможность раньше начинать день и дольше работать. Переход на летнее время дает возможность экономить энергию;На зимнее время часы переводят из-за короткого светового дня. Чтобы у людей была возможность дольше работать и меньше использовать искусственное освещение.