По данным МОЗ, вакцинация от COVID-19 может быть противопоказана временно или полностью только в исключительных случаях. Соответствующие разъяснения в Министерстве направили в областные администрации.Как сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, прежде всего противопоказания к вакцинации может устанавливать лишь семейный или лечащий врач. Он выдает соответствующее заключение, которое определяет временное или постоянное противопоказание.
Также в ведомстве уточняют, что если у человека есть противопоказания к прививке одной из COVID-вакцин, он может пройти вакцинацию другим типом препарата.
Противопоказания могут быть:Абсолютные - состояние, при котором существует четко определенная вероятность возникновения серьезной побочной реакции на введенную вакцину у пациента, а риски от ее проведения значительно превышают преимущества. Так, абсолютные противопоказания могут быть:
- постоянными - имеют постоянный пожизненный характер,
- временными - имеют временный характер и исчезают со временем.
Предостережение - состояние, при котором окончательное решение о прививке принимается врачом с учетом преимуществ над рисками от прививки.
Единственное абсолютное противопоказаниеВ этом случае речь идет об анафилактической реакции на первую дозу этой вакцины. То есть пациенту будет рекомендовано прививаться от COVID-19 другой вакциной при условии ее наличия. Если у пациента есть аллергия на один из компонентов COVID-вакцины, ему также следует прививаться другим препаратом.
Временные противопоказания:
- острые заболевания с повышением температуры выше 38,0 градусов (вакцинация может быть проведена после выздоровления и при отсутствии признаков острой болезни);
- лечение моноклональными антителами или реконвалесцентной плазмой (вакцинация может быть проведена через 90 дней после окончания курса терапии);
- введение вакцин против других инфекционных болезней (COVID-иммунизация должна быть проведена через 14 дней после введения вакцины против других инфекционных болезней, однако есть исключения);
- проба с туберкулином или анализ крови на туберкулез (IGRA) (вакцинация от COVID-19 может быть осуществлена в любое время после завершения всех этапов пробы);
- COVID-19 в анамнезе (вакцинация может быть отсрочена на 3 месяца от времени течения COVID-19, но не ранее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов).
Вакцинация с предостережением (или особые состояния):
- онкологическая болезнь. Вакцинация против COVID-19 человека с онкопатологией является приоритетной. При ее осуществлении следует придерживаться соответствующих рекомендаций НТГЕІ;
- аутоиммунное заболевание. Пациенты, которые проходят лечение препаратом “Ритуксимаб”, должны отложить вакцинацию минимум на 4 недели после последней дозы этого препарата;
- лица с иммунодефицитом. Учитывая, что вакцина является "живой", а лица с иммунодефицитом имеют более высокий риск тяжелой болезни и смерти от COVID-19, они могут быть вакцинированы.