По данным МОЗ, вакцинация от COVID-19 может быть противопоказана временно или полностью только в исключительных случаях. Соответствующие разъяснения в Министерстве направили в областные администрации.

Противопоказания могут быть:

постоянными - имеют постоянный пожизненный характер,

- имеют постоянный пожизненный характер, временными - имеют временный характер и исчезают со временем.

Единственное абсолютное противопоказание

Временные противопоказания:

острые заболевания с повышением температуры выше 38,0 градусов (вакцинация может быть проведена после выздоровления и при отсутствии признаков острой болезни);

лечение моноклональными антителами или реконвалесцентной плазмой (вакцинация может быть проведена через 90 дней после окончания курса терапии);

введение вакцин против других инфекционных болезней (COVID-иммунизация должна быть проведена через 14 дней после введения вакцины против других инфекционных болезней, однако есть исключения);

проба с туберкулином или анализ крови на туберкулез (IGRA) (вакцинация от COVID-19 может быть осуществлена в любое время после завершения всех этапов пробы);

COVID-19 в анамнезе (вакцинация может быть отсрочена на 3 месяца от времени течения COVID-19, но не ранее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов).

Вакцинация с предостережением (или особые состояния):

онкологическая болезнь. Вакцинация против COVID-19 человека с онкопатологией является приоритетной. При ее осуществлении следует придерживаться соответствующих рекомендаций НТГЕІ;

аутоиммунное заболевание. Пациенты, которые проходят лечение препаратом “Ритуксимаб”, должны отложить вакцинацию минимум на 4 недели после последней дозы этого препарата;

лица с иммунодефицитом. Учитывая, что вакцина является "живой", а лица с иммунодефицитом имеют более высокий риск тяжелой болезни и смерти от COVID-19, они могут быть вакцинированы.