Возможные нарушения выявили во время мониторинга публикаций харьковчан о правонарушениях в городе.

Как рассказали в областном ГУНП , во время мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили публикацию, в которой говорится, что в Слободском районе кто-то сливает неизвестное вещество в местную реку.На месте происшествия полицейские установили, что за карьером по проспекту Гагарина в открытом канализационном стоке вода имеет неестественный цвет. Правоохранители отправили образцы воды на экспертное исследование, а также открыли расследование по статье за нарушение правил охраны вод.Санкция статьи предусматривает штраф от 1000 до 5000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, или ограничением свободы на тот же срок.