Речь идет о 4 гектарах земли на берегу водохранилища.Как сообщает Харьковский антикоррупционный центр, некий Дмитрий Давыденко претендует на получение 4 гектаров земли на берегу пригородного водоема, на котором также расположен дубовый лес.
Об этом стало известно из проектов решений сессии Циркуновского сельского совета, которые оказались в распоряжении антикоррупционеров.
«Давыденко претендует взять в аренду для сенокошения земельный участок, расположенный на берегу Вяловского водохранилища. Удивление вызывает тот факт, что землю под сенокошение предприниматель хочет получить на месте нынешнего дубового леса, расположенном на берегу. Это место традиционно используется местными жителями для рыбалки и отдыха», — сообщают в ХАЦ.
Также журналисты отмечают, что человек с таким же именем является основателем ООО "Недвижимость Инвест Плюс", которое занимается покупкой и продажей недвижимости.
Рассматривать выделение земли предпринимателю планируют 1 ноября на сессии Циркуновского сельского совета.
Фото земельного участка: Харьковский антикоррупционный центр.