Уже в это воскресенье в Украине состоится празднование нового, но уже ставшего традиционного для нас праздника Хэллоуин.

Откуда взялся Хэллоуин и где его празднуют?

Почему на Хэллоуин делают фонарь из тыквы?

Традиции Хэллоуина

В ночь с 31 октября на 1 ноября в мире состоится традиционное празднование современного международного праздника Хэллоуина, который также называют «Вечер всех святых».3Этот праздник восходит к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, а его история начинается на территории современных Великобритании и Северной Ирландии. Хэллоуин традиционно празднуется в Западной Европе и Америке. А уже с конца прошлого столетия мода на атрибутику праздника постепенно попадает в Восточную Европу.Кроме того, неформально праздник отмечают в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Австралии, Новой Зеландии, а также в ряде островных стран Океании, где западная культура пользуется популярностью.Фонарь из тыквы или светильник Джека – один из самых популярных атрибутов праздника. Зачастую это полая тыква, на которой вырезана рожица, а внутрь помещена свеча. Считалось, что подобный плод, оставленный в День всех святых около дома, будет отгонять от него злых духов и прочую нечисть. Истоки этого обычая уходят вглубь веков, когда жители британских островов вырезали рожицы на плодах во время сбора урожая.Самые популярные традиции праздника – карнавальные костюмы и выпрашивания сладостей. В западной культуре принято одевать детей в карнавальные костюмы, изображающие разных монстров или других персонажей, которые потом ходят от дома к дому и выпрашивают сладости.Однако в Восточной Европе эта традиция не прижилась, поэтому в основном люди используют лишь карнавальные костюмы на различных праздничных мероприятиях, приуроченных к Хэллоуину.Помимо выпрашивания сладостей и ношения разнообразных костюмов, празднование Хэллоуина также связано с некоторыми специфическими играми и гаданиями. Например, можно встретить упоминания о гадании с помощью кожуры: шотландские девушки срезали кожуру с яблок, стараясь сделать её как можно длиннее, и кидали через плечо. Считалось, что упавшая кожура принимала вид первой буквы фамилии суженого. В англоязычных странах (изначально — Ирландии, позже иммигрантами перенесённая и в США) описана традиция, заключающаяся в вытаскивании яблок зубами из ёмкости с водой без помощи рук.