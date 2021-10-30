Полицейские устанавливают местонахождение Рустама Золотарева, 1992 года рождения. 17 октября мужчина уехал в Харьков и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

рост 160-165 см, худощавого телосложения, темные волосы, на лбу небольшой шрам.в черный спортивный костюм и черный жилет.Может находиться на железнодорожном вокзале "Левада" в Харькове.Уважаемые граждане! Если вам известна любая информация о разыскиваемом, просим сообщить в отдел полиции №3 Харьковского РУП №1 по телефонам:или другим удобным для вас способом.