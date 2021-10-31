Об отключениях сообщает харьковский водоканал.

Московский район: ул. Академика Павлова, 140-а (п. №3, стояк), ул. Героев Труда, 47 (п. №8, стояк) до 17:00 31.10.21 г., ул. Героев Труда, 37-д (п. №7, стояк), ул. Владислава Зубенко, 25-а (п. №2, стояк), ул. Валентиновская, 38-а (п. №1) до 20:00 31.10.21 г.

Немышлянский район: ул. Маршала Рыбалко, 49-в (п. №3, стояк), ул. Харьковских дивизий, 8/1 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 31.10.21 г.

Новобаварский район: ул. Маршала Конева, 9 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 31.10.21 г.

Слободской район: ул. Танкопия, 6 (спаренный стояк) до 17:00 31.10.21 г., ул. Ньютона, 135 (п. №1, стояк), пр. Героев Сталинграда, 179 (спаренный стояк), ул. Кошкина, 2, 4, пр. Московский, 122, ул. Соича, 1, 2, 4, ул. Плехановская, 119, 121, 145, 147, ул. Балашовская, 26, проезд Балашовский, 10, 12 до 20:00 31.10.21 г.

Холодногорский район: ул. Полтавский шлях, 188/10 (п. №2, стояк), ул. Золочевская, 30/1 (п. №4, стояк), ул. Славянская, 6 (п. №3, стояк), пер. Горный, 1/7, пер. 3-й Таганский, 4-а до 20:00 31.10.21 г.

Шевченковский район: ул. Сумская, 71 (стояк), пр. Победы, 74-в (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 3 (п. №1, стояк) до 20:00 31.10.21 г.

Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Харьковводоканал", 31 октября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам: