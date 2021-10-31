Все избирательные участки оборудованы с учетом эпидемиологической угрозы распространения COVID-19.

31 октября в Харькове стартовали внеочередные выборы городского головы, которые будут проходить с 8:00 до 20:00 в 605 участковых избирательных комиссиях.

Как рассказали Вечернему Харькову в ЦИК, проверка тестов или сертификатов у избирателей не предусмотрена, поэтому эти документы на участках никто не потребует. Все, что должен предъявить гражданин – это паспорт Украины.

В бюллетене значатся имена 10 кандидатов:
  • Виктор Величков, самовыдвиженец, 64 года, пенсионер.
  • Михаил Добкин, самовыдвиженец, 51 год, советник.
  • Дмитрий Маринин, самовыдвиженец, 54 года, аспирант.
  • Алина Мустафаева, самовыдвиженец, 28 лет, директор ООО "Экокар".
  • Константин Немичев, самовыдвиженец, 25 лет, глава харьковского Нацкорпуса.
  • Владимир Плетнев, партия Шария, 60 лет, предприниматель.
  • Сергей Ряполов, самовыдвиженец, 30 лет, безработный. (отказался от участия)
  • Александр Скорик, партия "Европейская солидарность", 46 лет, директор МК "Мясной".
  • Игорь Терехов, "Блок Кернеса — Успешный Харьков", 54 года, секретарь Харьковского горсовета.
  • Денис Ярославский, самовыдвиженец, 39 лет, юрист.

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