Все избирательные участки оборудованы с учетом эпидемиологической угрозы распространения COVID-19.

Виктор Величков, самовыдвиженец, 64 года, пенсионер.

Михаил Добкин, самовыдвиженец, 51 год, советник.

Дмитрий Маринин, самовыдвиженец, 54 года, аспирант.

Алина Мустафаева, самовыдвиженец, 28 лет, директор ООО "Экокар".

Константин Немичев, самовыдвиженец, 25 лет, глава харьковского Нацкорпуса.

Владимир Плетнев, партия Шария, 60 лет, предприниматель.

Сергей Ряполов, самовыдвиженец, 30 лет, безработный. (отказался от участия)

Александр Скорик, партия "Европейская солидарность", 46 лет, директор МК "Мясной".

Игорь Терехов, "Блок Кернеса — Успешный Харьков", 54 года, секретарь Харьковского горсовета.

Денис Ярославский, самовыдвиженец, 39 лет, юрист.

31 октября в Харькове стартовали, которые будут проходить с 8:00 до 20:00 в 605 участковых избирательных комиссиях.Как рассказали Вечернему Харькову в ЦИК, проверка тестов или сертификатов у избирателей не предусмотрена, поэтому эти документы на участках никто не потребует.В бюллетене значатся имена 10 кандидатов: