Все избирательные участки оборудованы с учетом эпидемиологической угрозы распространения COVID-19.31 октября в Харькове стартовали внеочередные выборы городского головы, которые будут проходить с 8:00 до 20:00 в 605 участковых избирательных комиссиях.
Как рассказали Вечернему Харькову в ЦИК, проверка тестов или сертификатов у избирателей не предусмотрена, поэтому эти документы на участках никто не потребует. Все, что должен предъявить гражданин – это паспорт Украины.
В бюллетене значатся имена 10 кандидатов:
- Виктор Величков, самовыдвиженец, 64 года, пенсионер.
- Михаил Добкин, самовыдвиженец, 51 год, советник.
- Дмитрий Маринин, самовыдвиженец, 54 года, аспирант.
- Алина Мустафаева, самовыдвиженец, 28 лет, директор ООО "Экокар".
- Константин Немичев, самовыдвиженец, 25 лет, глава харьковского Нацкорпуса.
- Владимир Плетнев, партия Шария, 60 лет, предприниматель.
- Сергей Ряполов, самовыдвиженец, 30 лет, безработный. (отказался от участия)
- Александр Скорик, партия "Европейская солидарность", 46 лет, директор МК "Мясной".
- Игорь Терехов, "Блок Кернеса — Успешный Харьков", 54 года, секретарь Харьковского горсовета.
- Денис Ярославский, самовыдвиженец, 39 лет, юрист.