Авария произошла в Богодуховском районе Харьковской области.Как рассказали в отделе коммуникаций областного ГУНП, накануне днем, 30 октября, на железнодорожном переезде в поселке Максимовка электропоезд «Лисичанск – Ужгород» столкнулся с внедорожником Mitsubishi Pajero.
По данным, которые стали известны изданию "Вечерний Харьков", перед столкновением водителю стало плохо и она потеряла сознание.
В результате столкновения женщину 1958 года рождения госпитализировали в Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи.
По факту аварии следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.