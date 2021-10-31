В Минздраве рассказали, в какой зоне находится Харьковская область 31 октября.

Согласно информации Министерства здравоохранения Украины, Харьковская область продолжает находиться в оранжевой зоне карантина с превышением эпидемиологических показателей по двум показателямВ частности, в регионе повышен уровень заболеваемости в 10,06 раза (755 случаев на 100 тысяч человек, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения), а также уровень госпитализации (95,5 на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 60). Кроме того, на грани допустимого находится показатель загруженности койко-мест в опорных больницах (64,6%, при максимально допустимых 65%).Напомним, что 31 октября Харьковская область вернулась в лидеры по количеству новых случаев заболевания COVID-19. Медики лабораторно подтвердили 1934 случая коронавирусной инфекции, 1101 человек выздоровел, 19 - скончались.