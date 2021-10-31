По состоянию на 12:00 полиция Харькова зарегистрировала 22 сообщения о нарушении избирательного законодательства.

В отделе коммуникаций областного ГУНП рассказали, что за 4 часа работы избирательных участков на выборах мэра Харькова полиция зарегистрировала 22 нарушения избирательного законодательства.На данный момент все заявления внесены в реестр и по ним проводится проверка.«Личный состав полиции Харьковщины работает в усиленном варианте несения службы. Ситуационный центр Главного управления Национальной полиции в Харьковской области круглосуточно фиксирует и проверяет все поступающие на линию 102 сообщения, а также обнаруживаются в открытых источниках», - заявили в ведомстве.