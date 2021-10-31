Полиция проводит проверку нарушения избирательного законодательства.

Как рассказали в Национальной полиции, правоохранители продолжают фиксировать нарушения избирательного законодательства на внеочередных выборах мэра Харькова.

В частности, в 08:34 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что на избирательном участке по проспекту Людвига Свободы заявитель обнаружил в списках гражданку, которая ранее проживала по его адресу, однако выехала за границу.

По данному факту в полиции проводят проверку.

Напомним, что как ранее сообщал Вечерний Харьков, по состоянию на 12:00 правоохранители зарегистрировали более двух десятков сообщений о нарушении избирательного законодательства Украины.

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