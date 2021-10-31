В Харькове на избирательном участке №631306 на ул. Олеся Гончара наблюдатель ОПОРЫ зафиксировал подписание пустого протокола.

На внеочередных выборах мэра Харькова продолжают фиксировать нарушения действующего законодательства. В частности, на избирательном участке, расположенном в КНП "Городская клиническая больница №14 им. проф. Л.Л.Гиршмана", наблюдатель от ОПОРЫ выявил пустой протокол, в котором уже подписались председатель, заместитель и секретарь участковой избирательной комиссии. Также есть подписи членов участковой избирательной комиссии и даже официального наблюдателя.После фиксирования факта преждевременного подписания протокола наблюдатель ОПОРЫ вызвал полицию."Протокол о подсчете голосов подписывается уже после завершения процесса голосования, когда в него уже внесены все данные, в частности, о количестве голосов за кандидатов", - отметил координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Харьковской области Николай Зинченко.По его словам, подобное подписание протокола может свидетельствовать о возможных попытках фальсификации избирательной документации.