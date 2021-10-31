В Харькове ОПОРА зафиксировала фотографирование бюллетеня. Женщина сказала, что это требование руководства.

В Харькове продолжают фиксировать возможные нарушения избирательного законодательства на внеочередных выборах городского головы.Так, на избирательном участке №631543 на улице Архитектора Алешина 9 наблюдательница ОПОРЫ зафиксировала фотографирование бюллетеня.После инцидента наблюдатель и руководитель УИК подошли к кабинке и спросили у женщины, что она сфотографировала, и сообщили ей, что такие действия являются нарушением.На вопрос женщина ответила, что это требование ее руководства: «Столбового Павла Ивановича - руководителя проекта "Карточка харьковчанина"».