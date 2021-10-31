Харьковчане утверждают, что лично заявлений о включении их в такой список не писали.

Наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали факты, когда избиратели не смогли проголосовать на участках, ведь их внесли в списки для голосования на дому несмотря на то, что они лично заявлений о включении их в такой список не писали.«Так, на избирательном участке №631436 на ул. Гвардейцев-Широнинцев 37 наблюдатель ОПОРЫ увидел, как одна гражданка начала нервничать, что ее маму включили в список голосующих на дому. В ответ председатель УИК сказала, что "были волонтеры, выполнившие свою работу". Некоторые волонтеры перед выборами ходили по домам и, возможно, самостоятельно обозначали, кто из пенсионеров хочет голосовать дома», - сообщают общественники.