Кандидат на пост мэра призвал полицию и СБУ контролировать избирательные участки на предмет возможных вбросов бюллетеней.

Один из участников выборов на пост городского головы Харькова сообщил о том, что ему стало известно о возможных готовящихся фактов вбросов бюллетеней в пользу провластного кандидата.«Нужных голосов не хватает и все может посыпаться. Поэтому в срочном порядке было принято решение в последние часы до закрытия участков сделать массовые вбросы бюллетеней.Обращаюсь к представителям Нацполиции и СБУ взять под контроль эту ситуацию в участковых комиссиях. Также прошу средства массовой информации и неравнодушную общественность проследить за работой членов комиссий в последние пару часов», - написал политик.