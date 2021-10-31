На избирательном участке №631306 общественники выявили пустой протокол с подписями членов избирательного участка.

Харьковское районное управление полиции открыло уголовное производство по факту фальсификаци избирательной документации которую выявили на участке №631306, расположенном в городской клинической больнице №14.Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 2 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком 5 лет.Напомним, что ранее наблюдатель ОПОРЫ зафиксировал, что в пустом протоколе уже подписались председатель, заместитель и секретарь участковой избирательной комиссии. Также есть подписи членов УИК и даже официального наблюдателя.