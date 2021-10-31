Предлагаем вашему вниманию дайджест главных новостей Харькова за минувшую неделю.

Харьковская область в списке регионов с наихудшими показателями промышленности

В Новопокровке без газа остался Центр первичной медицинско-санитарной помощи

Жители села под Харьковом во время пандемии остались без семейного врача

В ковидных отделениях харьковских больниц острая нехватка персонала

С сентября 2020 года по сентябрь 2021 промышленность региона показала падение на 6%, что является седьмым наихудшим показателем после Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Донецкой и Луганской областей.Об этом сообщили в коммунальном предприятии.Червонозаводской районный суд признал виновным Данила Редина в убийстве Яны КриворучкоВ разгар пандемии жители Кондрашовки остаются без семейного врача. Его, как сообщают журналисты телеканала Р1, в деревне просто нет.В результате аварии один человек погиб, еще трое были госпитализированы в больницу.Мужчина пришел к своей бывшей девушке, чтобы наладить отношения и перешел к угрозам, когда примирение не состоялось.О критической ситуации сообщила харьковская волонтер Наталья Попова.На время следствия Николай Харьковский будет находиться в следственном изоляторе.Авария произошла 4 октября на окружной дороге, где водитель грузовика сбил двух школьников. Один из них скончался в больнице не приходя в сознание.За 9 месяцев текущего года убыток коммунального предприятия составил 149 миллионов гривен.Речь идет о 4 гектарах земли на берегу Вяловского водохранилища.У жительницы Харьковской области из-за инфаркта остановилось сердце.31 октября харьковчане на внеочередных выборах выбирали городского голову.Зарегистрировано случаев заболевания –Случаев выздоровления –Летальных случаев –