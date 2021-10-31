Предлагаем вашему вниманию дайджест главных новостей Харькова за минувшую неделю.Харьковская область в списке регионов с наихудшими показателями промышленности
С сентября 2020 года по сентябрь 2021 промышленность региона показала падение на 6%, что является седьмым наихудшим показателем после Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Донецкой и Луганской областей.
В Новопокровке без газа остался Центр первичной медицинско-санитарной помощи
Об этом сообщили в коммунальном предприятии.
Обвиняемому в жестоком убийстве Яны Криворучко вынесли приговор
Червонозаводской районный суд признал виновным Данила Редина в убийстве Яны Криворучко
Жители села под Харьковом во время пандемии остались без семейного врача
В разгар пандемии жители Кондрашовки остаются без семейного врача. Его, как сообщают журналисты телеканала Р1, в деревне просто нет.
На Одесской 16-летний подросток устроил смертельное ДТП
В результате аварии один человек погиб, еще трое были госпитализированы в больницу.
В Харькове ветеран АТО угрожал взорвать гранатой себя и свою бывшую девушку
Мужчина пришел к своей бывшей девушке, чтобы наладить отношения и перешел к угрозам, когда примирение не состоялось.
В ковидных отделениях харьковских больниц острая нехватка персонала
О критической ситуации сообщила харьковская волонтер Наталья Попова.
Подозреваемого в смертельном ДТП на Одесской взяли под стражу без права залога
На время следствия Николай Харьковский будет находиться в следственном изоляторе.
Суд оставил под стражей водителя фуры, сбившего двух подростков на окружной
Авария произошла 4 октября на окружной дороге, где водитель грузовика сбил двух школьников. Один из них скончался в больнице не приходя в сознание.
Харьковский метрополитен продолжает нести огромные убытки: в ХАЦ назвали причины ситуации
За 9 месяцев текущего года убыток коммунального предприятия составил 149 миллионов гривен.
Под Харьковом бизнесмен пытается получить прибрежную зону с дубовым лесом «под сенокос»
Речь идет о 4 гектарах земли на берегу Вяловского водохранилища.
Харьковские медики спасли женщину с клинической смертью
У жительницы Харьковской области из-за инфаркта остановилось сердце.
В Харькове прошли внеочередные выборы городского головы
31 октября харьковчане на внеочередных выборах выбирали городского голову.
Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Харьковской области за неделю:
Зарегистрировано случаев заболевания – 9299
Случаев выздоровления – 5813
Летальных случаев – 161