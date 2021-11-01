Стало известно, где в Харькове отключили воду 1 ноября.

Шевченковский район: ул. Шекспира, 13, 15, ул. Новомирная (ч/с), ул. Сумская, 71 (стояк), пр. Победы, 74-в (п. №1, стояк), пер. 23 Августа, 3 (п. №1, стояк), пр. Победы, 64 (п. №1, стояк), пр. Победы, 54 (п. №6) до 20:00 01.11.21 г.

Индустриальный район: ул. Франтишека Крала, 33-а (п. №2, стояк), ул. Шариковая, 5-а до 17:00 01.11.21 г.

Московский район: ул. Академика Павлова, 140-а (п. №3, стояк), ул. Героев Труда, 47 (п. №8, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 72 (п. №6, стояк) до 17:00 01.11.21 г.; ул. Героев Труда, 37-д (п. №7, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 25-а (п. №2, стояк) до 20:00 01.11.21 г.

Немышлянский район: ул. Маршала Рыбалко, 49-в (п. №3, стояк) до 20:00 01.11.21 г.

Новобаварский район: ул. Маршала Конева, 9 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 01.11.21 г.

Слободской район: ул. Танкопия, 6 (спаренный стояк) до 17:00 01.11.21 г.; пр. Героев Сталинграда, 41-а (п. №1, стояк) до 20:00 01.11.21 г.

Холодногорский район: ул. Полтавский Шлях, 188/10 (п. №2, стояк), ул. Золочевская, 30/1 (п. №4, стояк), ул. Славянская, 6 (п. №3, стояк) до 20:00 01.11.21 г.

Как сообщает пресс-служба КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам: