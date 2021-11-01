Медики скорой рассказали о статистике вызовов за неделю.

По данным Центра экстренной медицинской помощи в Харьковской области, за минувшую неделю медики 13494 раз выезжали на вызовы к пациентам, из которых 3751 человек пришлось госпитализировать.В частности, медики констатировали 195 нестабильных стенокардий, 86 инфарктов миокарда, 72 нарушения мозгового кровообращения, а также 35 человек транспортировали на стентирование из дома и 2 из больницы.Всего по области было зафиксировано 340 смертельных случаев, из которых 45 в присутствии бригады. Двух человек удалось успешно реанимировать.