В Минздраве опубликовали информацию об эпидемиологических показателях по Украине.

Согласно информации Министерства здравоохранения Украины, Харьковская область продолжает находиться в оранжевой зоне карантина с превышением эпидемиологических показателей по двум показателямВ частности, в регионе повышен уровень заболеваемости в 10,26 раза (770 случаев на 100 тысяч человек, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения), а также уровень госпитализации (92,1 на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 60). Кроме того, на грани допустимого находится показатель загруженности койко-мест в опорных больницах (64,7%, при максимально допустимых 65%).Напомним, что 1 ноября Харьковская область второй день подряд находится в лидерах по количеству новых случаев заболевания COVID-19. Медики абораторно подтвердили 1227 случаев коронавирусной инфекции, 1060 человек выздоровели, 19 - скончались.