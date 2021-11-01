Об этом харьковский нардеп сообщает на своей странице в соцсетях.

Народный депутат Украины Юлия Светличная подала законопроект о внесении изменений в ст. 286, 286-1 Уголовного кодекса Украины об усилении уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения, ставшее причиной гибели людей.Кроме того, политик предлагает пересмотреть принципы и сроки лишения права управлять транспортными средствами лиц, в результате действий которых погибли люди.«Сейчас действует норма, позволяющая вернуться за руль даже если преступление, в результате которого погибли люди, было совершено в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Уверена, что такого не может быть. Это жизнь и судьбы людей. И я категорически против так называемой игры в благородство в этих вопросах», - пишет Светличная на своей официальной странице в Facebook.