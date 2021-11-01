Коммунальщики проинформировали о ликвидации последствий.

Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Харьковводоканал", за минувшие сутки городским коммунальщикам удалось ликвидировать 14 повреждений на водопроводных системах ЖКХ.В частности, аварии ликвидированы по следующим адресам: пр. Жуковского, 7, ул. Дружбы Народов, 233, ул. Натальи Ужвий, 112, ул. Маршала Бажанова, 7, пр. Тракторостроителей, 63, ул. Ткачевская, 19, пр. Ново-Баварский (Ильича), 119, ул. Волостная (Ногина), 30, ул. Михайловская, 1, ул. Харьковская, 80, ул. Бригадная, 58, пр. Московский, 122, пер. 3-й Таганский, 2/7, ул. Старицкого, 9-б.После выполнения работ сотрудники коммунального предприятия провели гидравлическое испытание на прочность, промывку и санобработку водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.